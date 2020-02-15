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Giriş Tarihi : 15-02-2020 16:06

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren kaptan pilot M.A'nın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. 

Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı 

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini alıyor.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

 

 

ETİKETLER: uçak kazası istanbul sabiha gökçen pegasus
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