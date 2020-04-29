DÜNYA
Giriş Tarihi : 29-04-2020 18:23

Dışişlerinden Mısır'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır yönetimi, Libya'da siyasi çözümü gerçekten teşvik etmek istiyor ve Libya halkının esenliğini önemsiyorsa, Hafter'in darbe teşebbüslerine verdiği desteği derhal kesmelidir." dedi.

Dışişlerinden Mısır'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız'ın, Türkiye'nin, Libya'da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamının, bu ülkenin Libya'da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesi olduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Hafız'ın, Türkiye'yi hedef alan dünkü açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Hafız'ın, Türkiye'yi, Libya'da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamının, bu ülkenin Libya'da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesi olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Mısır yönetiminin, Libya'da askeri diktatörlük oluşturmayı hedefleyen (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife) Hafter'i desteklemesi şaşırtıcı değildir. Bir yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan Libya Siyasi Anlaşması'nı reddetmek suretiyle, uluslararası meşruiyeti tanımayacağını alenen beyan eden bu savaş ağasına destek verirken, bir yandan da Libya'da siyasi çözüm sürecine bağlılık iddia etmek ise yaman bir çelişkidir."

Aksoy, Mısır yönetiminini, Libya'da siyasi çözümü gerçekten teşvik etmek istiyor ve Libya halkının esenliğini önemsiyorsa, Hafter'in darbe teşebbüslerine verdiği desteği derhal kesmesi gerektiğini vurguladı.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu'nun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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ETİKETLER: libya Hafter- Mısır
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