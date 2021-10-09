09 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 348 bin 856 testten 28 bin 645’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 206 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 217 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 206 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 348 bin 856 testten 28 bin 645’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 206 kişi daha yaşamını yitirdi....