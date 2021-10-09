SAĞLIK
Giriş Tarihi : 09-10-2021 19:26

09 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

09 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 348 bin 856 testten 28 bin 645’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 206 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 217 olarak açıklandı.

ankahaber.net

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 206 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 348 bin 856 testten 28 bin 645’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 206 kişi daha yaşamını yitirdi....

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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