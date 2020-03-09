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Giriş Tarihi : 09-03-2020 15:44

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta saat 23.00'ten 10 Mart Salı günü 20.00'ye kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Kayseri ve Sivas'ta da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın saatteki hızının 70-90 kilometreyi, Kayseri'nin güney kesimlerinde ise zaman zaman 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

 

ETİKETLER: meteoroloji kırşehir nevşehir yozgat sivas kuvvetli rüzgar fırtına
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