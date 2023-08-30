ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI (30.08.2023)

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Atatürk'ün 30 Ağustos ile ilgili sözleri, Zafer Bayramının 101. yıl dönümünde sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taaruz'un üzerinden tam tamına 101 yıl geçti. Bu özel günü Atatürk'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ile taçlandırmak isteyenler için Anlamlı, Atatürklü 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, anlamlı sözler haberimizde yer alıyor. İşte Atatürk'ün 30 Ağustos sözleri, resimli kutlama mesajları

ATATÜRK'ÜN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Yurtta sulh, cihanda sulh!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi. Ve tüm dediklerini yaptı...

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (Mustafa Kemal Atatürk)

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Harp zaruri ve hayati olmalıdır Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!

"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır." (Mithat Cemal Kuntay)

"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektedir." (Mustafa Kemal Atatürk)

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" (Mustafa Kemal Atatürk)

"Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın!" (Mustafa Kemal Atatürk)