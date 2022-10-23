Y.Malatyaspor - Göztepe maçı canlı izle! Y.Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Göztepe maçı canlı izleme linki!

Dries Mertens: Buraya kazanmaya geldim Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı takıma kupalar kazanmaya geldiğini ve bunun için de elinden geleni yapacağını söyledi.

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Y.MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

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Y.MALATYASPOR VS GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Y.Malatyaspor vs Göztepe maçı 23 Ekim Pazar günü Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Y.MALATYASPOR VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Y.Malatyaspor vs Göztepe karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.