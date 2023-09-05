WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON
WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON
TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 05-09-2023 16:49 Güncelleme : 04-09-2023 17:16
WYNDHAM Ankara Otel'de acele çalışmak üzere deneyimli, tercihen bay, disiplinli Servis Görevlisi- Garson. İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
İLAN SORUMLUSU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
-
HABİB& İSMAİL KUAFÖR'E (BALGAT) GÜZELLİK UZMANLARI, MANİKÜRCÜLER, KALFALAR, YARDIMCILAR DOLGUN ÜCRET, YEMEK
-
MACUNKÖY İSTASYONUMUZA DENEYİMLİ BAY BAYAN POMPACI 13.000 , MARKETÇİ 14.000
-
ZİRVE ve EXCEL PROGRAMLARINA HAKİM BAYAN.. ÖN MUHASEBEYE ÜMİTKÖY
-
OTONOMİDEKİ GALERİYE EMEKLİ OTO TEMİZLİK ELEMANI
-
LOGO TİGER BİLEN MUHASEBE ŞEFİ - KAZAN
-
HÜRRİYET'TE BİRGÜN
-
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
-
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
-
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
-
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK