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WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON

WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON

TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 05-09-2023 16:49   Güncelleme : 04-09-2023 17:16
WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON

WYNDHAM Ankara Otel'de acele çalışmak üzere deneyimli, tercihen bay, disiplinli Servis Görevlisi- Garson. İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
 

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