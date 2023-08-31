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Vasıflı- Vasıfsız personeller

METAL Kaplama ve Yaş Boya atölyemize 20- 35 yaşlarında Vasıflı- Vasıfsız Personeller

VASIFSIZ ELEMAN
Giriş Tarihi : 31-08-2023 13:02   Güncelleme : 01-09-2023 19:23
Vasıflı- Vasıfsız personeller

METAL Kaplama ve Yaş Boya atölyemize 20- 35 yaşlarında Vasıflı- Vasıfsız Personeller alınacaktır.

1235.Cadde No:97 Ostim

 0312.385 79 00

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