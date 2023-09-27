TESTERE MAKİNALARI ve TAVAN VİNCİ KULLANIMI ATÖLYESİNE ELEMAN. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR. KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. BERKÇEL METAL MAKİNA
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TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 27-09-2023 08:47 Güncelleme : 28-09-2023 10:36
İMALAT USTALARI, YARDIMCILARI, DENEYİMLİ KAYNAKÇILAR, TAŞLAMACILAR.. SAVUNMA SANAYİNDE ÇALIŞAN FABRİKAMIZA
KAZAN Kerestecilerde Demir- Çelik tedariği üzerine çalışan firmamızda, malzeme kesimi yapan, testere makinalarında ve tavan vinci kullanımında yetiştirilmek üzere veya yetişmiş 22- 40 yaşlarında atölyede çalışacak Eleman aranıyor. Ostim'den servisimiz vardır. 0312.544 68 31- 0530.889 44 81
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