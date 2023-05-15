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Terzi Kalfası aranıyor.

Terzi Kalfası aranıyor.

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 15-05-2023 09:47   Güncelleme : 15-05-2023 09:47
Terzi Kalfası aranıyor.

KIZILAY'daki terzimize, Terzi Kalfası aranıyor. Ücret dolgundur.

0533.652 13 58
 

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