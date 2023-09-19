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TEKNİKER TEKNİSYEN- FABRİKAMIZA

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TEKNİSYEN- TEKNİKER
Giriş Tarihi : 19-09-2023 13:16
TEKNİKER TEKNİSYEN- FABRİKAMIZA

TEKNİK RESSAM
SAVUNMA  Sanayi Sektöründeki fabrikamıza
ÜÇ ve İki boyutlu çizim yapabilecek
OTOMOBİL bölümünde çalışacak
TEKNİKERLER alınacaktır. 0555.873°07 90- 0312.267 54 54
 

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