TEKNİK RESSAM
SAVUNMA Sanayi Sektöründeki fabrikamıza
ÜÇ ve İki boyutlu çizim yapabilecek
OTOMOBİL bölümünde çalışacak
TEKNİKERLER alınacaktır. 0555.873°07 90- 0312.267 54 54
TEKNİKER TEKNİSYEN- FABRİKAMIZA
TEKNİSYEN TEKNİKER FABRİKAMIZA
TEKNİK RESSAM
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PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
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EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
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DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR
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MANİKÜRCÜ.... AYRANCI
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EV YEMEKLERİ LOKANTASINDA MUTFAKTA ÇALIŞACAK YARDIMCILAR
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SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
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PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
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TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak...
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EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
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KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR