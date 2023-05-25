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Sürekli çalışacak depo elemanı

Sürekli çalışacak depo elemanı

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Giriş Tarihi : 25-05-2023 17:07   Güncelleme : 25-05-2023 17:07
Sürekli çalışacak depo elemanı

OSTİM'deki işyerimize B ehliyetli, askerliğini yapmış,  45 yaşını geçmemiş, sürekli çalışacak depo elemanı aranmaktadır.

0553.441 11 43

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