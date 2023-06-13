Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Komi Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Komi CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 13-06-2023 17:38 Güncelleme : 13-06-2023 17:38 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Pidecimize, Pideci Ustası, Garson, Aşçı Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası GOP'daki restaurantımıza Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Komi alınacaktır. 0541.440 92 20 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay usta ve kalfalar TOTAL İstasyonumuza Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Komi Yükleme ve dağıtım yapacak Tır- Kamyon şoförü Elektrik Zayıf Akım Personeli Vasıflı vasıfsız Elemanlar ÇAYYOLU'ndaki büfemize KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor