Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Bulaşıkçı, Komi Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Bulaşıkçı, Komi CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 06-06-2023 14:09 Güncelleme : 06-06-2023 14:09 18 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Aşçı yardımcısı, Garson, Komi, Bulaşıkçı GOP'daki restaurantımıza Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Bulaşıkçı, Komi alınacaktır. 0541.440 92 20 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli