SİTELER'deki akaryakıt istasyonumuza SİTELER'deki akaryakıt istasyonumuza AKARYAKIT Giriş Tarihi : 18-05-2023 10:02 Güncelleme : 18-05-2023 10:02 10 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Bay- Bayan Pompacı Pompa satış görevlileri SİTELER'deki akaryakıt istasyonumuza pompa satış görevlisi. 0312.353 83 53- 0533.629 77 48 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı