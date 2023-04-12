SİTEDE SİTEDE DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 12-04-2023 17:01 Güncelleme : 11-04-2023 17:01 24 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Vasıflı- Vasıfsız MOBİLYA Ustası SİTEDE görevlendirilecek Eleman alınacaktır. Ümitköy 0505.542 88 88 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: site görevlisi hizmetli temizlik elemanın eleman ilanları seri ilanlar YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır