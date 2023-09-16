Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
17 EYLÜL Pazar 04:23
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

SİNCAN FABRİKAYA KAYNAKÇILAR

SİNCAN FABRİKAYA KAYNAKÇILAR

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 16-09-2023 15:10   Güncelleme : 16-09-2023 15:17
SİNCAN FABRİKAYA KAYNAKÇILAR

SİNCAN OSB'deki fabrikamıza Kaynakçılar. Servis güzergahı Sincan- Etimesgut- Keçiören. 0312.385°52°62
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: SİNCAN FABRİKA KAYNAKÇILAR
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter