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SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ VE DEPOCU

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 16-09-2023 15:01   Güncelleme : 16-09-2023 15:18
SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ve DEPOCU

GIDA Toptancısı Firmamıza dağıtım konusunda tecrübeli Sevkiyat Şoförü ve Depocu alınacaktır. 0312.397 35 73
 

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