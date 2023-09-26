ŞEHİR İÇİ KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ( NC Nakliyat ) ŞEHİR İÇİ KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ( NC Nakliyat ) ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:02 Güncelleme : 26-09-2023 08:02 10 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER E SINIFI EHLİYETLİ SRC-24, PSİKO TEKNİK BELGELERİ BULUNAN ŞOFÖR ( Sincan, Etimesgut, Keçiören Bölgelerinden ) Aril Havacılık TEMİZLİKTE TECRÜBELİ ŞOFÖRLÜĞÜ OLAN BAY ELEMAN (ÖZLEM TEMİZLİK) ŞEHİRİÇİ kamyon ve TIR şoförü alınacaktır. 0532.305 11 37 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: ŞEHİR İÇİ KAMYON TIR ŞOFÖRÜ ( NC Nakliyat ) YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ABKANT PRES BÜKÜM USTASI BİYOKİMYA veya MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Autocad ve ofis Programlarını BİLEN BAYAN ESTETİSYEN MÜDÜR, GÜZELLİK UZMANLARI, PROTEZ TIRNAKÇILAR . DEZ KUAFÖR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ... ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK TECRÜBELİ ( TARCAN iNŞAAT ) WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON MANİKÜRCÜ... AYRANCI SAVUNMA SANAYİ FABRİKAMIZA ÇADIR ATÖLYESİNE GAZALTI KAYNAKÇISI ve VASIFSIZ ELEMAN- İVEDİK AV BAYİSİNE VASIFLI 21- 35 YAŞLARINDA PERSONEL SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN... OSTİM KARGODA ÇALIŞACAK SÜRÜCÜ KURYE... DEMETEVLER TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak... BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA