SATILIK FABRİKA MAKİNALARI
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ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 27-09-2023 10:20 Güncelleme : 27-09-2023 11:40
BETON SANTRALİMİZDE DÜZEN VE KOORDİNASYON SAĞLAYABİLECEK TERCİHEN ASKER EMEKLİSİ PERSONEL ( Güven Grup Hazır Beton)
MAKİNALARIN Tamamı Satılıktır
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