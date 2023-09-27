Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
27 EYLÜL Çarşamba 14:59
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

SATILIK FABRİKA MAKİNALARI

SATILIK FABRİKA MAKİNALARI

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 27-09-2023 10:20   Güncelleme : 27-09-2023 11:40
SATILIK FABRİKA MAKİNALARI

MAKİNALARIN Tamamı Satılıktır
5 Adet Hipomak  marka dikey dolum Şeker ve Bakliyat Paketleme Makinası
1 Adet Tam Otomatik Hipermak Marka dikey dolum Şeker ve Bakliyat Paketleme
2 Adet Koçhan Marka Stick Şeker Makinası
1 Adet Koli Bantlama Makinası
2 Adet Elavatör
1 Adet Palet Strech Sarma Makinası
1 Adet Şeker Kırma  Makinası
1 Adet Akülü Transpalet(T16)
İNVERSYS 22 Plus7,5 Bar V.Kompresör (3'lü takım)
0532.356 45 77- 0532.680 47 83
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: SATILIK FABRİKA MAKİNALARI
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter