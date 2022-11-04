SAĞLIK BAKANLIĞINDA AÇIKTAN PERSONEL ATAMALARI

Bakanlık tarafından yayımlanan ilanda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için atama kurası yayımlandı.

Adayların yerleştirme işlemi noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Kura Takvimi

Başvuru Yapılabilecek Unvanlar ve Başvuru Yapabilecekler

1) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni, Protez/Ortez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

2) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

3) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Diş/Diş Protezi) ile Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

4) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

5) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

6) Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) ile Laborant unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar), ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Sağlık Memuru-Sağlık Teknikeri-Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)/Laborant branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre yapılacaktır.

7) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

8) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlığı branşına veya Hemşire unvanına, Hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar Hemşire veya Sağlık Memuru unvanı Toplum Sağlığı branşına müracaat edebileceklerdir.

9) Diplomalarında branş bulunmayıp Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen toplum sağlığı branşına müracaat edebilecek olup, atamaları Sağlık Teknikeri (branşsız) olarak yapılacaktır.

10) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını istifa ettiği tarihten önceki diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

11) Sağlık Teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “Sağlık Memuru” unvanı branşında açılan kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “Sağlık Teknisyeni” olarak atanacaklardır.

12) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar görevden ayrılma tarihinden önce mezun oldukları diplomaya istinaden ilan edilen kadrolara müracaat edeceklerdir. Bu diplomalara istinaden ihraz edilen unvan ve branşa atama yapılacak olup, kurs sertifikasına istinaden herhangi bir unvan ve branşa atama yapılmayacaktır.

13) Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu “Sağlık Memuru” bölümü mezunları “Toplum Sağlığı” branşına veya Hemşire unvanına müracaat edecek olup, atamaları başvuruda bulundukları unvan ve branşa göre yapılacaktır.