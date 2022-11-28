SAĞLIK BAKANLIĞI HPV AŞILAMASINI BAŞLATIYOR

Sağlık Bakanlığı HPV aşılamasını başlatıyor:

Kadın örgütlerinin HPV aşısının aşı takvimine alınması için yaptığı eylemler ve açtığı davalar sonuç verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahim ağzı kanserine de yol açan fakat aşı ile önlenebilen bir hastalık olan HPV enfeksiyonuyla ilgili aşılama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.HPV aşısı için mücadele eden kadınlar kazandı, Sağlık Bakanlığı aşılama başlatıyor: ‘Pes ettiler’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (24 Kasım) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, kadınlar ve kız çocuklarına HPV (Human Papillomavirus) aşısı yapmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.HPV, en sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan virüsler arasında yer alan, bazı türleri rahim ağzı kanseri de dahil farklı kanser türlerine yolqçan, aşıyla önlenebilir bir virüs olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı aşılama çalışması yapmıyordu.