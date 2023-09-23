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RESTAURANT YÖNETİCİSİ. ÜNİVERSİTE MEZUNU, YİYECEK İÇECEKTE DENEYİMLİ . YOZGAT - ETPA

RESTAURANT YÖNETİCİSİ. ÜNİVERSİTE MEZUNU, YİYECEK İÇECEKTE DENEYİMLİ . YOZGAT -ETPA

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 23-09-2023 14:10   Güncelleme : 23-09-2023 14:10
RESTAURANT YÖNETİCİSİ. ÜNİVERSİTE MEZUNU, YİYECEK İÇECEKTE DENEYİMLİ . YOZGAT - ETPA

YİYECEK içecek sektöründe deneyimli tercihen üniversite mezunu Yozgat merkezde çalışacak restaurant yöneticisi aranıyor. 0532.442°84°42
 

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