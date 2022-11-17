Prof. Dr. Özkaya: Maskeye dönmenin zamanı geldi

Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduklarını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Şu an neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid-19 virüsü mevcuttur. Bu ölümcül korona salgını için değildir. Toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi

Hastanelere grip şikayetiyle başvuran hastaların sayısında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, yatağa düşürmeyen ama gününü zor geçirmesini sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetlerle vatandaşların hastanelere başvurduğu söyledi.

"SALGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yeniden maskeli günlere dönülebileceğinin sinyalini veren Prof. Dr. Özkaya, "Son günlerde toplumu ciddi anlamda etkileyen bir salgınla karşı karşıyayız. Halkımız arasında yatağa düşürmeyen ama günümüzü zor geçirmemizi sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülüyor. Bu hastalık aslında önce çocuklarda, okullarda başladı ve evlere taşındı. Çocuklar her zaman şanslıydı ama ebeveynler bu hastalığı zor atlatıyorlar. Halkın aklında ‘bu bir grip virüsü mü?’ sorusu var. Aslında toplumda bu tek bir virüsle açıklanamıyor. Şu an dolaşımda olan birkaç virüs özellikle grip virüsü, solunum yollarını etkileyen diğer virüslerle beraber Covid’in komplike bir süper enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz. Bu grip benzeri şikayetlerin sebebine bakacak olursak Covid’in bağışıklık sistemimizi gerçekten değiştirdiğini ve etkilediğini görüyoruz" dedi.

"NEREDEYSE HERKESTE COVID VİRÜSÜ MEVCUT"

Şu an neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir Covid virüsü mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Bu bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiledi. Pandemi öncesinde bizi hasta etmeyecek grip ve diğer solunum yolları virüsleri zeminde Covid’in olması nedeniyle bizi hasta etmeye başladı. Gerçekten çok hızlı yayılan, çok bulaşan ve insanları yatağa düşürmeyen ama ayakta da durmasını zorlaştıran bir salgınla karşı karşıyayız. Bu durumun çeşitli sebepleri var. Bir de gerçekten bu üç sene boyunca maske, mesafe kuralına uyup neredeyse toplumda steril bir hayat sürdük. Doğal olarak da vücudumuzun dış dünyadaki bakteri, virüs ve diğer patojen organizmalara vücut yanıtımızın baskılandığını düşünüyoruz. Eğer böyle giderse bu kış gerçekten ölümcül olmayacak düzeyde ama iş hayatımızı, ev hayatımızı etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor? Sanırım maskenin zamanı tekrar geri geldi. Bu ölümcül bir Covid-19 salgını için değil de, toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.