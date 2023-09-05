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POMPACI BP İSTASYONUNA SİNCAN ÇEVRESİNDEN

POMPACI BP İSTASYONUNA SİNCAN ÇEVRESİNDEN

AKARYAKIT
Giriş Tarihi : 05-09-2023 08:30   Güncelleme : 05-09-2023 08:30
POMPACI BP İSTASYONUNA SİNCAN ÇEVRESİNDEN

SİNCAN Sanayideki BP İstasyonumuza Sincan çevresinden pompacı alınacaktır. 10:00- 16:00 saatlerinde iletişime geçebilirsiniz. SGK+ Maaş+ Yemek kartı. (WhatsApp'tan ulaşmayınız) 0541.209 44 64
 

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