POMPACI BP İSTASYONUNA SİNCAN ÇEVRESİNDEN

SİNCAN Sanayideki BP İstasyonumuza Sincan çevresinden pompacı alınacaktır. 10:00- 16:00 saatlerinde iletişime geçebilirsiniz. SGK+ Maaş+ Yemek kartı. (WhatsApp'tan ulaşmayınız) 0541.209 44 64
İLAN SORUMLUSU
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
MANİKÜRCÜ ve PROTEZ TIRNAKTAN ANLAYAN BAYAN- RN KUAFÖR