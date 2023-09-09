SİNCAN Sanayideki BP İstasyonumuza Sincan çevresinden pompacı alınacaktır. 10:00- 16:00 saatlerinde iletişime geçebilirsiniz. SGK+ Maaş+ Yemek kartı. (WhatsApp'tan ulaşmayınız) 0541.209°44°64
POMPACI ..BP İSTASYONU SİNCAN ÇEVRESİNDEN
POMPACI ..BP İSTASYONU SİNCAN ÇEVRESİNDEN
AKARYAKIT
Giriş Tarihi : 09-09-2023 15:00 Güncelleme : 09-09-2023 15:00
SİNCAN Sanayideki BP İstasyonumuza Sincan çevresinden pompacı alınacaktır. 10:00- 16:00 saatlerinde iletişime geçebilirsiniz. SGK+ Maaş+ Yemek kartı. (WhatsApp'tan ulaşmayınız) 0541.209°44°64
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