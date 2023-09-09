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POMPACI ..BP İSTASYONU SİNCAN ÇEVRESİNDEN

POMPACI ..BP İSTASYONU SİNCAN ÇEVRESİNDEN

AKARYAKIT
Giriş Tarihi : 09-09-2023 15:00   Güncelleme : 09-09-2023 15:00
POMPACI ..BP İSTASYONU SİNCAN ÇEVRESİNDEN

SİNCAN Sanayideki BP İstasyonumuza Sincan çevresinden pompacı alınacaktır. 10:00- 16:00 saatlerinde iletişime geçebilirsiniz. SGK+ Maaş+ Yemek kartı. (WhatsApp'tan ulaşmayınız) 0541.209°44°64
 

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ETİKETLER: POMPACI ..BP İSTASYONU SİNCAN AKARYAKIT
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