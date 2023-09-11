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POLATLIDAKİ FABRİKAMIZDA, YEMEĞE, TEMİZLİĞE 15.00O TL MAAŞLA BAYAN

POLATLIDAKİ FABRİKAMIZDA, YEMEĞE, TEMİZLİĞE 15.00O TL MAAŞLA BAYAN

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 11-09-2023 11:25   Güncelleme : 11-09-2023 11:25
POLATLIDAKİ FABRİKAMIZDA, YEMEĞE, TEMİZLİĞE 15.00O TL MAAŞLA BAYAN

POLATLI'daki fabrikamızda
YEMEĞE, TEMİZLİĞE
15.000 TL Maaşla bayan Personel. 0532.139°95°72
 

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