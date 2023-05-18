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PİDECİ ve dönerci

PİDECİ ve dönerci

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:20   Güncelleme : 18-05-2023 16:20
PİDECİ ve dönerci

PİDECİ ve dönerci alınacaktır.

0539.569 69 24

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