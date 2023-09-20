ÖRNEK İŞ MAKİNALARI
OSTİM'deki işyerimize yetiştirilecek,
ÇIRAK alınacaktır. 0541.361°18°18
OSTİMDE İŞYERİNDE YETİŞTİRİLECEK ÇIRAK
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ÇİFLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 20-09-2023 15:53
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