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OFİSTE ÇAY YEMEK, TEMİZLİK YAPIMINA BİRER BAYAN ELEMAN

OFİSTE ÇAY YEMEK, TEMİZLİK YAPIMINA BİRER BAYAN ELEMAN

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 20-09-2023 16:12   Güncelleme : 20-09-2023 16:12
OFİSTE ÇAY YEMEK, TEMİZLİK YAPIMINA BİRER BAYAN ELEMAN

GAZİ Mahallesindeki ofisimizde çaya- temizliğe ve yemek yapımına (10-12 kişilik), güleryüzlü birer personel alınacaktır. 0533.123°30°43
 

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