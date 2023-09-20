GAZİ Mahallesindeki ofisimizde çaya- temizliğe ve yemek yapımına (10-12 kişilik), güleryüzlü birer personel alınacaktır. 0533.123°30°43
OFİSTE ÇAY YEMEK, TEMİZLİK YAPIMINA BİRER BAYAN ELEMAN
OFİSTE ÇAY YEMEK, TEMİZLİK YAPIMINA BİRER BAYAN ELEMAN
TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 20-09-2023 16:12 Güncelleme : 20-09-2023 16:12
GAZİ Mahallesindeki ofisimizde çaya- temizliğe ve yemek yapımına (10-12 kişilik), güleryüzlü birer personel alınacaktır. 0533.123°30°43
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