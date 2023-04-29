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Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu

Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu

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Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:17
Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu

İNŞAAT Firmamızın Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu Bay- Bayan elemanlar alınacaktır.

Cv'ler: aksu.satinalma@gmail.com 

0312.441 88 02
 

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