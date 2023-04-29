Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:17 47 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize ERTÜRK Çikolata depo bölümüne İNŞAAT Firmamızın Merkez ofisine 40 yaşını aşmamış satınalma sorumlusu Bay- Bayan elemanlar alınacaktır. Cv'ler: aksu.satinalma@gmail.com 0312.441 88 02 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye