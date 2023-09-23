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MAKİNA MÜHENDİSİ, MAKİNA FORMENİ kAZAN ŞANTİYESİNE ( ATEŞ iNŞAAT)

MAKİNA MÜHENDİSİ, MAKİNA FORMENİ kAZAN ŞANTİYESİNE ( ATEŞ iNŞAAT)

MİMAR & MÜHENDİS
Giriş Tarihi : 23-09-2023 14:07   Güncelleme : 23-09-2023 14:07
MAKİNA MÜHENDİSİ, MAKİNA FORMENİ kAZAN ŞANTİYESİNE ( ATEŞ iNŞAAT)

KAZAN Şantiyemize Makina Mühendisi, Makina formeni alınacaktır. Yatılı tercihimizdir. 0506.642°18°20- 0530.226 93 19- 0536.897 86 79
 

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