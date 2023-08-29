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LOJİSTİK VE NAKLİYE SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ ÖN MUHASEBE ELEMANI

LOJİSTİK VE NAKLİYE SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ ÖN MUHASBE ELEMANI

MUHASEBE
Giriş Tarihi : 29-08-2023 17:37   Güncelleme : 29-08-2023 17:37
LOJİSTİK VE NAKLİYE SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ ÖN MUHASEBE ELEMANI

LOJİSTİK ve nakliye Sektöründe deneyimli bay Önmuhasebeci. Tercihen Batıkent, Eryaman, Etimesgut, Elvankent, Sincan civarından. 0532.627 72 19
 

 

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