SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-05-2021 08:20

KORONAVİRÜSTE HAFTALIK VERİLER (26.Mayıs.2021 )

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KORONAVİRÜSTE HAFTALIK VERİLER (26.Mayıs.2021 )

          Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık 100 binde vaka sayısını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan düşüş dikkat çekti.

          Fahrettin Koca, paylaşımında şunları söyledi:

"         İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

          Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre bu hafta İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 128.88, Ankara'da 123.02, İzmir'de ise 72.75 oldu.

          Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

          Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

 

 

 

 

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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