KORONANIN YAYGINLAŞMASI NEDENİYLE ÇİN'DE KARANTİNA ORANI HIZLA ARTIYOR

Şirket, yatırımcılarına gönderdiği Çin'e ilişkin haftalık raporda, artan Covid-19 vakalarının ve hükümetin "sıfır vaka" stratejisindeki ısrarının, yılın son çeyreğinde ekonomik etkinliği ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini, yeniden açılmanın ise uzun ve maliyetli bir süreç olacağını belirtti.
Covid-19 salgınları nedeniyle kısmi karantina uygulanan bölgelerin GSYH'nin yaklaşık yüzde 21,1'ini oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, birkaç hafta içinde bu oranın yüzde 30'a çıkmasının beklendiği kaydedildi