KORONANIN YAYGINLAŞMASI NEDENİYLE ÇİN'DE KARANTİNA ORANI HIZLA ARTIYOR

Çin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle kısmi karantina uygulanan bölgeler, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 21,1'ini oluşturuyor. Japon yatırım bankası Nomura'nın raporuna göre, bu oranın birkaç hafta içinde yüzde 30'a çıkması bekleniyor.

Şirket, yatırımcılarına gönderdiği Çin'e ilişkin haftalık raporda, artan Covid-19 vakalarının ve hükümetin "sıfır vaka" stratejisindeki ısrarının, yılın son çeyreğinde ekonomik etkinliği ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini, yeniden açılmanın ise uzun ve maliyetli bir süreç olacağını belirtti.

Covid-19 salgınları nedeniyle kısmi karantina uygulanan bölgelerin GSYH'nin yaklaşık yüzde 21,1'ini oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, birkaç hafta içinde bu oranın yüzde 30'a çıkmasının beklendiği kaydedildi