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KORONANIN YAYGINLAŞMASI NEDENİYLE ÇİN'DE KARANTİNA ORANI HIZLA ARTIYOR

ÇİNDE KARANTİNA YAYINLAŞIYOR

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 25-11-2022 20:28
KORONANIN YAYGINLAŞMASI NEDENİYLE ÇİN'DE KARANTİNA ORANI HIZLA ARTIYOR

Şirket, yatırımcılarına gönderdiği Çin'e ilişkin haftalık raporda, artan Covid-19 vakalarının ve hükümetin "sıfır vaka" stratejisindeki ısrarının, yılın son çeyreğinde ekonomik etkinliği ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini, yeniden açılmanın ise uzun ve maliyetli bir süreç olacağını belirtti.

 

Covid-19 salgınları nedeniyle kısmi karantina uygulanan bölgelerin GSYH'nin yaklaşık yüzde 21,1'ini oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, birkaç hafta içinde bu oranın yüzde 30'a çıkmasının beklendiği kaydedildi

 

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: KORONA KARANTİNA
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