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KIZILAY'daki terzimize, Terzi Kalfası

KIZILAY'daki terzimize, Terzi Kalfası

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:04   Güncelleme : 18-05-2023 16:04
KIZILAY'daki terzimize, Terzi Kalfası

KIZILAY'daki terzimize, Terzi Kalfası aranıyor. Ücret dolgundur.

0533.652 13 58

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