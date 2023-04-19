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KEÇİÖREN'deki anaokulumuzda

KEÇİÖREN'deki anaokulumuzda

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 19-04-2023 14:01   Güncelleme : 19-04-2023 14:01
KEÇİÖREN'deki anaokulumuzda

KEÇİÖREN'deki anaokulumuzda çalışmak üzere bayan temizlik personeli alınacaktır.

 0538.010 55 45
 

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