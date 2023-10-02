KEBAPÇIYA BAY BAYAN GARSON.. ARJANTİN PİDE KEBAP.. ÇUKURAMBAR
KEBAPÇIYA BAY BAYAN GARSON.. ARJANTİN PİDE KEBAP.. ÇUKURAMBAR
CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 02-10-2023 12:27
ÇUKURAMBAR'daki kebapçıya deneyimli Bay- Bayan Garson alınacaktır. 0533.778 38 90
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