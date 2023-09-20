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KAZAN SARAYDAKİ FABRİKAYA 30-50 YAŞ ARASI PERSONEL

KAZAN SARAYDAKİ FABRİKAYA 30-50 YAŞ ARASI PERSONEL

VASIFSIZ ELEMAN
Giriş Tarihi : 20-09-2023 15:41   Güncelleme : 20-09-2023 15:41
KAZAN SARAYDAKİ FABRİKAYA 30-50 YAŞ ARASI PERSONEL

KAZAN Saray'daki fabrikamızda çalışacak 30- 50 yaş arası  personel. 0530.420°08°92
 

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