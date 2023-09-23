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KASTAMONU GÖLET ŞANTİYEMİZE AŞÇI BULAŞIKÇI ( Öz Karakaya Madencilik)

KASTAMONU GÖLET ŞANTİYEMİZE AŞÇI BULAŞIKÇI ( Öz Karakaya Madencilik)

AŞÇI
Giriş Tarihi : 23-09-2023 13:09
KASTAMONU GÖLET ŞANTİYEMİZE AŞÇI BULAŞIKÇI ( Öz Karakaya Madencilik)

KASTAMONU Gölet şantiyemize Aşçı, Bulaşıkçı. 0543.514°74°33
 

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