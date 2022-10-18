Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu | Ziraat Türkiye Kupası

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13.00
HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: 0 - YENİ MERSİN İDMANYURDU: 0 (İlk yarı oynanıyor...)
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Graovac, Donk, Feyzi, Petretta, Turgay, Yunus, Eysseric, Tunay, Ahmet, Ali
Yeni Mersin İY: Orhan, Burak, İbrahim, Aslan, Miraç, Ömer, Ferhan, Muğdat, Abdurrahman, Erdem, Cemil
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa ile 3. Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan itibaren dahil olan Kasımpaşa, rakibi karşısında sürprize izin vermeyip adını 4. tura yazdırmak istiyor.
Mersin temsilcisi ise Kasımpaşa'yı deplasmanda devirerek kupada büyük sükse yapmayı hedefliyor.