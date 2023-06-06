Karasör (Araç Kasası) Ustası, Kaynakçı Karasör (Araç Kasası) Ustası, Kaynakçı TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 06-06-2023 12:30 Güncelleme : 06-06-2023 12:30 11 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER CNC ve Univercal Torna Ustası SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı OSTİM'deki firmamıza Karasör (Araç Kasası) Ustası, Kaynakçı alınacaktır. 0532.362 78 06 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli