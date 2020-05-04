SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-05-2020 11:48

İTALYA NORMAL HAYATA DOĞRU

İtalya

İTALYA NORMAL HAYATA DOĞRU

        Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma  yasağını ilk uygulamaya  koyan İtalyada   yoğun bakım hastası 1501. Can kaybı 174 olup  toplam can kaybı 28 bin 884.

            Çıkan bu sonuçlardan sonra  bazı kısıtlamalarda  gevşemeler  başladı.  Parklar açılıyor. Restaurantlar paket servsi yapmaya başlıyor. 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine izin veriliyor.

ETİKETLER: korona virüs
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