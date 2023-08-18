BALGAT'taki kolejimize kadrolu İngilizce ve Sınıf öğretmeni alınacaktır.
0312.418 82 21- 0506.027 26 10
BALGAT'taki kolejimize kadrolu İngilizce ve Sınıf öğretmeni alınacaktır.
0312.418 82 21- 0506.027 26 10
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
KAZAN KERESTECİLER SİTESİNE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR
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