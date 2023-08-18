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İngilizce ve Sınıf öğretmeni

İngilizce ve Sınıf öğretmeni

öğretmen
Giriş Tarihi : 18-08-2023 16:50   Güncelleme : 18-08-2023 16:56
İngilizce ve Sınıf öğretmeni

BALGAT'taki kolejimize kadrolu İngilizce ve Sınıf öğretmeni alınacaktır.

0312.418 82 21- 0506.027 26 10

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