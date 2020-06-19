SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-06-2020 14:54   Güncelleme : 19-06-2020 15:01

İÇİŞLERİ BAKANLĞINDAN KARANTİNA YERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARANTNA AÇIKLAMASI

İÇİŞLERİ BAKANLĞINDAN KARANTİNA YERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:  9.6.2020)

 

          Bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48 bin 170’dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülkemizde korona virüs salgını sürecinde 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde (5 ilçe, 3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır.”

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2756
  • 2Başakşehir FK2756
  • 3Sivasspor2752
  • 4Galatasaray2750
  • 5Beşiktaş2744
  • 6Alanyaspor2743
  • 7Fenerbahçe2743
  • 8Göztepe2737
  • 9Gaziantep FK2733
  • 10Antalyaspor2733
  • 11Denizlispor2731
  • 12Gençlerbirliği2731
  • 13Kasımpaşa2729
  • 14Çaykur Rizespor2728
  • 15Konyaspor2726
  • 16Yeni Malatyaspor2725
  • 17MKE Ankaragücü2724
  • 18Kayserispor2722
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Süper Lig Karşılaşmalarının 12 Haziran'da başlamasını nasıl bıluyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
MAHKEMELERDE E-DURUŞMA DÖNEMİ
MAHKEMELERDE E-DURUŞMA DÖNEMİ
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA