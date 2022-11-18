Hollywood yanağı (Bichektomy) nedir? Nasıl yapılır? Riskleri nelerdir?

Son zamanlarda başta ünlü isimler olmak üzere, insanlar arasında oldukça popüler hale gelmiş bir estetik uygulama olan Hollywood yanağı ya da tıptaki adıyla Bichektomy nedir? Nasıl yapılır? Riskleri nelerdir? İşte Hollywood yanağı estetiği hakkında tüm detaylar...

HOLLYWOOD YANAĞI NEDİR?

Bir yanak estetiği olan Hollywood yanağı, yüz konturunun köşe ve yanak bölgesindeki yağ yastıklarının fazla olduğu durumlarda gerçekleştirilen ve yağ dokusunun çıkarılmasına dayanan bir işlemdir. önce ABD'de Hollywood yıldızları tarafından tercih edilen bu estetik operasyon sonuçları bakımından son derece tatmin edici olmakta ve memnuniyet oranı yüksek bir estetik operasyon olarak nitelendirilmektedir.

HOLLYWOOD YANAĞI NASIL YAPILIR?

Eski estetik yöntemlerinde, yanak hatlarının belirginleştirilmesi için elmacık kemiği protezleri veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntem ile yüzün incelmesi pek mümkün değildi hatta aksine bazen abartılı ve kaba bir görünüm ile karşılaşılabiliyordu. Ancak, Hollywood yanağı işleminde eski yöntemlerin aksine elmacık kemiği belirginleştirilmemektedir. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntemle, tamamen bölge odaklı, kontrollü bir şekilde istenilen görüntü elde edilebilmektedir. Ayrıca asimetriklikler de bu işlemle büyük ölçüde giderilir.

Hollywood yanağı operasyonunda, yüzün dışında herhangi bir iz bırakılmadan, ağzın içerisinden girilmek üzere yanak alanından ortalama olarak iki-üç santimetrelik bir cerrahi kesi atılarak, yanak bölgesinde bulunan ve fazla durumda olan yağ yastıklarının (bichat yağ yastığı) bulundukları alandan çıkarılması prensibine göre gerçekleştirilmektedir. İşlem genel anestezi uygulanarak yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede yapılır.

Eğer arzu edilirse aynı operasyon sırasında ayrıca yanağın dış kısmından da ince yapıdaki özel kanüller vasıtası ile yanak bölgesinde bulunan cilt altı yağ dokularına da liposuction uygulaması gerçekleştirilebilir. Bazı hastalarda sonucun daha etkili olması için bu ikisinin bir arada yapılması önerilir.

HOLLYWOOD YANAĞI OPERASYONUNUN RİSKLERİ VAR MI?

Her operasyonda olabildiği gibi Hollywood yanağı operasyonundan sonra da bazı riskler bulunmaktadır. Görülme olasılığı düşük olsa da, kanama ve enfeksiyon meydana gelebilir. Böyle bir durumda antibiyotik kullanımı gerekecekti