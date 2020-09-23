SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-09-2020 11:19   Güncelleme : 23-09-2020 11:24

HES KODU NASIL ALINIR

HES KODU NASIL ALINIR

HES KODU NASIL ALINIR

Corona virüs salgını ile hayatımına giren HES kodu günlük yaşamda da sıkça istenmeye başlandı. Özellikle son dönemde kamu binalarına girişte de istenmeye başlanan HES kodu için başvurular arttı. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz aylarda, HES kodu ile uçak, otobüs ve tren gibi araçlarla seyahat edileceğini açıklamıştı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

HES Kodu, e-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NE İŞE YARIYOR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

 

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

Kaynak : Sözcü

 

 

 

 

 

 

 

 

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