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HABİB& İSMAİL KUAFÖR'E (BALGAT) GÜZELLİK UZMANLARI, MANİKÜRCÜLER, KALFALAR, YARDIMCILAR DOLGUN ÜCRET, YEMEK

BALGAT'taki Habib&İsmail Kuaför'e güzellik uzmanları- manikürcüler, kalfalar, yardımcılar. Dolgun maaş+ prim Yemek+ SGK.

KUAFÖR
Giriş Tarihi : 05-09-2023 12:54   Güncelleme : 05-09-2023 12:54
HABİB& İSMAİL KUAFÖR'E (BALGAT) GÜZELLİK UZMANLARI, MANİKÜRCÜLER, KALFALAR, YARDIMCILAR DOLGUN ÜCRET, YEMEK

BALGAT'taki Habib&İsmail Kuaför'e güzellik uzmanları- manikürcüler, kalfalar, yardımcılar. Dolgun maaş+ prim Yemek+ SGK. 0541.719 98 92
 

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