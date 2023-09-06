GÜMÜŞ Kutu firmamızda çalışacak bayan Grafiker alınacaktır. 0312.394 70 25
GRAFİKER..İVEDİK GÜMÜŞ KURU AMBALAJ
GRAFİKER..İVEDİK GÜMÜŞ KURU AMBALAJ
GRAFİKER
Giriş Tarihi : 06-09-2023 10:07
GÜMÜŞ Kutu firmamızda çalışacak bayan Grafiker alınacaktır. 0312.394 70 25
İLAN SORUMLUSU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
-
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
-
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
-
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
-
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
-
MANİKÜRCÜ ve PROTEZ TIRNAKTAN ANLAYAN BAYAN- RN KUAFÖR