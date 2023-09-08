GIDA FİRMASINDA SEVKİYATTA ÇALIŞACAK GENÇ BAY ELEMAN
GIDA FİRMASINDA SEVKİYATTA ÇALIŞACAK GENÇ BAY ELEMAN
ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 08-09-2023 14:55 Güncelleme : 08-09-2023 14:55
GIDA Firmasında sevkiyatta çalışacak genç Bay eleman. 0312.387 50 26- 0532.277 99 96
İLAN SORUMLUSU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
-
GIDA FİRMASINDA SEVKİYATTA ÇALIŞACAK GENÇ BAY ELEMAN
-
ZİRVE ve EXCEL PROGRAMLARINA HAKİM ÖNMUHASEBEYE BAY BAYAN ÜMİTKÖY
-
LAZER CNC ABKANT MAKİNASINA YETİŞTİRİLMEK ÜZERE ELEMAN ... OSTİM
-
KAPORTA USTASI. ACELE. ÜCRET DOLGUNDUR... ŞAŞMAZ
-
ANKARA Çukurambar'daki Şirketimize, MUHASEBE ELEMANI CV@-Mail: mustafa@somut.com.tr